Студенческие отряды завершают работу на Лунинетчине

Студенческий педагогический отряд «Крепкий Орешек» имени А.Ф. Наганова завершил работу в стационарно-оздоровительном лагере «Спутник». Бесценный трудовой опыт приобрели юноши и девушки, заработав первые деньги в студенческом сельскохозяйственном отряде «Молодость» имени В.В. Коваленко.

На уборке зерновых в сельскохозяйственных организациях продолжают работать студотряды: «Полесские робинзоны» имени Н.Ф. Гастелло и «Юность» имени С.П. Юрко.