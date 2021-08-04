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Студенческие отряды завершают работу на Лунинетчине

Студенческий педагогический отряд «Крепкий Орешек» имени А.Ф. Наганова завершил работу в стационарно-оздоровительном лагере «Спутник». Бесценный трудовой опыт приобрели юноши и девушки, заработав первые деньги в студенческом сельскохозяйственном отряде «Молодость» имени В.В. Коваленко.

На уборке зерновых в сельскохозяйственных организациях продолжают работать студотряды: «Полесские робинзоны» имени Н.Ф. Гастелло и «Юность» имени С.П. Юрко.

 

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