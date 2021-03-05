Суд приговорил лунинчанина к 12 годам колонии за нанесение тяжких телесных

Точку в уголовном деле, возбужденном по части 3 статьи 147 УК Республики Беларусь, поставил суд Лунинецкого района. Его главным фигурантом оказался 30-летний неработающий житель райцентра.

“В один из дней мужчина, будучи в состоянии алкогольного опьянения, в ходе внезапно возникшей ссоры на почве личных неприязненных отношений повздорил со своей матерью, – рассказывает старший помощник прокурора Анна Пенер. – И нанес ей не менее 35 ударов по разным частям тела, в результате чего женщина 1962 года рождения получила множественные травмы. Горожанку доставили на лечение в больницу, где через 10 дней она скончалась. Действия преступника квалифицированы как умышленное причинение тяжкого телесного повреждения, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего”.

Стоит отметить, что в ходе следствия обвиняемый пытался запутать правоохранителей, перекладывая вину на недееспособного брата. Однако собранные доказательства вывели лунинчанина, так сказать, на «чистую воду». Суд, с учетом всех установленных по делу обстоятельств, пришел к выводу о виновности подсудимого и назначил ему наказание в виде 12 лет лишения свободы, которые он проведет в исправительной колонии усиленного режима. Кроме того, к нему будут применены меры принудительного лечения от хронического алкоголизма.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован в установленный срок.