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Супруги из Лунинецкого района похитили у частника 4 мешка комбикорма

Сотрудники ОГАИ Лунинецкого РОВД в ходе несения службы по надзору за дорожным движением возле деревни Редигерово остановили автомобиль «Ауди 100» под управлением 49-летнего жителя района. В багажнике «легковушки» находились четыре мешка с комбикормом общим весом 157 кг.

На вопросы инспекторов, откуда имущество, водитель и его 52-летняя супруга пояснили, что являются его владельцами, однако документации, подтверждающей покупку, предъявить не смогли.

Как сообщили в УВД Брестского облисполкома, установлено, что комбикорм принадлежит одному из частных предприятий района, где работает женщина.

Вечером, подъехав к ферме, пара решила «забрать» пару мешков с кормом для использования на собственном подворье. Супруги загрузили добытое в автомобиль и уехали.

Похищенное возвращено владельцу. В отношении семейной пары составлены административные проколы за хищение.

Мелкое хищение имущества путем кражи, мошенничества, злоупотребления служебными полномочиями, присвоения или растраты, а равно покушение на такое имущество, влечет наложение штрафа в размере от двух до тридцати базовых величин, общественные работы или административный арест.

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L N

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