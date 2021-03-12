ТЦСОН объявляет конкурс на выполнение государственного социального заказа

Государственное учреждение “Лунинецкий территориальный центр социального обслуживания” объявляет о проведении 6 апреля среди негосударственных некоммерческих организаций, зарегистрированных в установленном порядке и осуществляющих деятельность на территории Республики Беларусь, конкурса на выполнение государственного социального заказа, финансируемого путем предоставления негосударственным некоммерческим организациям субсидий на оказание социальных услуг.

Проведение конкурса, оформление участия в нем и определение победителя конкурса осуществляются в порядке, установленном Положением о порядке проведения конкурса на выполнение государственного социального заказа, финансируемого путем предоставления негосударственным некоммерческим организациям субсидий на оказание социальных услуг и реализацию социальных проектов, утвержденным постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 27 декабря 2012 г. № 1219.

Прием конкурсных предложений осуществляется в запечатанных конвертах на бумажном носителе в соответствии с графиком работы государственного заказчика. Срок приема истекает в 17 часов 5 апреля 2021 г.

Более подробная информация о проведении конкурса на сайтах райисполкома и ТЦСОН.