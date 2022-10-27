Торговля в Лунинце работает без перебоев

Большинство субъектов хозяйствования Лунинетчины сегодня волнует вопрос: как не попасть под уголовную ответственность и сохранить бизнес?

Дело в том, что с 6 октября в Беларуси ввели запрет на повышение цен за исключением случаев, когда их повышение согласовано с госорганами. За нарушение ценового законодательства субъекты хозяйствования могут быть привлечены даже к уголовной ответственности. А 19 октября этого года Постановлением Совмина №713 утверждена новая система ценообразования, которая предполагает регулирование цен как на отечественные, так и на импортные товары.

Так, в постановлении определены 370 товарных позиций, на которые установлены максимальные надбавки импортеров и предельные торговые надбавки. Регулирование надбавок коснулось 138 продовольственных товаров и 222 непродовольственных. Величина надбавок, утвержденная постановлением, варьируется от 15% до 55%.

Ситуация в сфере ценообразования породила напряженную обстановку в корпоративном секторе.

В Лунинце видимой тревожности не наблюдается: магазины и рынки работают в прежнем режиме. Однако, пообщавшись с некоторыми индивидуальными предпринимателями, понимаешь, что не все так просто.

— С ценами, действительно, все очень сложно – говорит Людмила, продавец одного из магазинов, реализующих стройматериалы. – Постоянно обращаемся за консультацией к менеджеру. Например, недавно составили счет-фактуру по одной цене, сегодня надо выписывать на этот товар накладную. Как правильно поступить? Надеемся на то, что получим разъяснения по волнующим вопросам от местных органов власти, чтобы работать без нарушений.

— Провели ревизию, переписали все цены, — говорит индивидуальный предприниматель Виолетта, чей магазин находится недалеко от городского рынка. – Но не известно, что будет завтра. Пока закрываться не собираемся, но что будет дальше — трудно предугадать. Все очень сложно. Надеемся, что в ближайшие дни в средствах массовой информации появиться хоть какая-то ясность в ценообразовании и комментарии компетентных лиц.