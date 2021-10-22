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Торжественное открытие инфекционного отделения ЦРБ состоялось в Лунинце

В мероприятии приняли участие вице-премьер Игорь Петришенко, губернатор Брестской области Юрий Шулейко, первый заместитель министра здравоохранения Елена Богдан и другие.

Чтобы пациенты получали качественное лечение, здесь есть отдельные входы в инфекционные боксы, сеть подачи кислорода, реанимационные палаты, современный медицинский дизайн и система наблюдения. Стоит отметить, что здесь могут разместить до 70 пациентов, нуждающихся в кислородной поддержке.

Напомним, раньше инфекционное отделение размещалось в старом здании , которое не соответствовало требованиям санитарно-гигиенического законодательства. Проект включили в перечень строек, финансируемых за счет субвенций, передаваемых из республиканского бюджета на преодоление последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС. Под нужды инфекционки реконструировали двухэтажный корпус. Работы на объекте начались в конце нынешней весны, а уже в середине осени строители передали медикам ключи от обновленного здания. 

“Раньше инфекционное отделение было рассчитано на 20 коек. До 2020 года в основном оно предназначалось для лечения кишечных инфекций. Кислородных точек в палатах не было. Поэтому в проект реконструкции внесли изменения с прицелом на лечение коронавирусной инфекции. Здесь большие площади, если будет нужно, сможем потесниться и разместить до 70 пациентов. Будем надеяться, что этого нам не потребуется. Но, если возникнет потребность, мы будем готовы”, – сказала главный врач Лунинецкой ЦРБ Светлана Хлебус.

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