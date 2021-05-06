Торжественный митинг и бесплатный кинопоказ – как пройдет День Победы в Лунинце

Торжественный митинг, посвященный Дню Победы и Дню Государственного герба и Государственного флага Республики Беларусь, и возложение цветов к обелискам состоится 9 Мая в Лунинце в 10.00.

С 9 утра на площади Ленина запланированы музейные, книжные выставки, творческих работ учащихся ДШИ и ЦДТ и мастеров народного творчества.

Здесь же в 11.00 начнется праздничная концертная программа “Пока мы помним, мы живем!”.

В 15.00 жители города могут бесплатно посетить кинопоказ фильма “Судьба диверсанта”.

В связи с празднованием Дня Победы с 9.00 до 11.30 будет организовано перекрытие движения транспортных средств по ул. Советская.