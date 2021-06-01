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Соревнования по волейболу на призы профкома ОАО «Спецжелезобетон» прошли на базе микашевичской СШ №2

Ни одной игры не уступили соперникам представители цеха погрузки под руководством стропальщика Николая Фурсевича, которые и заняли первое место. На второй позиции размесилась сборная арматурно-формовочного цеха, ее капитаном был формовщик Александр Лусевич. Их коллеги по подразделению, которых в команду собрал инженер Алексей Кравцов, завоевали «бронзу». Грамоты и денежные призы победителям и призерам вручила председатель профкома Марина Ингинен.
Фото ОАО «Спецжелезобетон».

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Наталья Лялюк

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