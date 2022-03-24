Трагедия в Лахве: убиты пенсионеры (Лунинецкий район)

В Лунинецком районе произошла ужасная трагедия, обстоятельства которой в настоящее время продолжают выяснять следователи УСК по Брестской области. Вот что рассказал «Лунінецкім навінам» начальник районного отдела Следственного комитета Андрей Лукашевич:

– В деревне Лахва женщина обнаружила своих родственников без признаков жизни. Окровавленное тело 79-летней пенсионерки она увидела во дворе, а на веранде – тело 73-летнего мужчины. Они были мужем и женой. Войдя в дом, родственница увидела повешенным 55-летнего сына семейной пары.

Безусловно, что-либо утверждать еще очень рано. Одна из предварительных версий, мужчина расправился с родителями, после чего покончил жизнь самоубийством. Об этом свидетельствуют обнаруженные в доме предсмертные записки, в которых он прямо написал, что убил своих родителей и не жалеет о случившемся.

Следователи совместно со специалистами УГКСЭ по Бресткой области провели осмотр происшествия, изъяли многочисленные следы и предметы. Назначен ряд экспертных исследований.

Лунинецким районным отделом Следственного комитета возбуждено уголовное дело по п.п. 1,2 части 2 статьи 139 (убийство двух и более лиц, заведомо престарелого возраста) Уголовного кодекса Республики Беларусь. Расследование продолжается.