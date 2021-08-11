Новости районаРеклама
Требуется распространитель газеты
У вас есть свободное время и желание быть в курсе важных событий? Приглашаем стать распространителем газеты “Лунінецкія навіны”.
Есть два варианта работы:
- Подписка и доставка газеты по адресам (два рабочих дня в неделю – среда и пятница),
- Реализация газеты в розницу (рабочий график и место определяете для себя самостоятельно).
За подробной информацией обращайтесь в редакцию «ЛН» (г. Лунинец, пл. Ленина, 12), либо звоните по телефону 3-13-96.