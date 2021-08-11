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Требуется распространитель газеты

У вас есть свободное время и желание быть в курсе важных событий? Приглашаем стать распространителем газеты “Лунінецкія навіны”.

Есть два варианта работы:

  1. Подписка и доставка газеты по адресам (два рабочих дня в неделю – среда и пятница),
  2. Реализация газеты в розницу (рабочий график и место определяете для себя самостоятельно).

За подробной информацией обращайтесь в редакцию «ЛН» (г. Лунинец, пл. Ленина, 12), либо звоните по телефону 3-13-96.

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L N

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