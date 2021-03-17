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Трехлетняя девочка утонула в искусственном водоеме в Лунинецком районе

Следователи устанавливают обстоятельства гибели малолетнего ребенка в Лунинецком районе, сообщил БЕЛТА официальный представитель УСК по Брестской области Дмитрий Иванюк.

Несчастный случай произошел вечером 14 марта в одном из сельских населенных пунктов. По данным следствия, девочка 2017 года рождения гуляла во дворе дома. Взрослые на какое-то время упустили ребенка из виду. Когда пошли искать, обнаружили девочку на искусственном водоеме, который находится на территории участка. Малышка провалилась в прорубь и утонула.

“Следователи проводят по факту проверку. Все обстоятельства происшествия устанавливаются, назначена судебно-медицинская экспертиза”, – дополнил представитель УСК.

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L N

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