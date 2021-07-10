Три награды “Виктории”

Удачно начался июль для частного предприятия “Виктория”.

Почетный диплом Брестского облисполкома присужден за второе место в соревновании среди промышленных организаций и организаций топливно-энергетического комплекса Брестской области за достигнутые высокие показатели в социально-экономическом развитии по итогам работы за 2020 год.

Дважды отмечен и главный инженер Юрий Плаксин. За высокоэффективную профессиональную деятельность и укрепление репутации предпринимательства учредитель ПЧУП “Виктория” стал лауреатом общественной премии “Безупречная репутация”. А в конкурсе “Человек дела” лунинчанину покорилась номинация “За самую оригинальную идею отечественный предприниматель”.