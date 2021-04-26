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Турнир по мини-футболу памяти Александра Зайченко прошел в Микашевичах

Турнир по мини-футболу памяти воина-интернационалиста Александра Зайченко собрал команды трех учебных общеобразовательных заведений Микашевич.
 
После жеребьевки, которая распределила соперников, мероприятие переместилось на новую игровую площадку школы №1. Почти три часа длились мини-футбольные матчи. Каждая встреча подарила игрокам и болельщикам много самых разнообразных эмоций. Однако самый настоящий накал страстей наступил в финале турнира, когда в борьбе за переходящий кубок на поле вышли спортсмены СШ №№ 1 и 2. Хозяева турнира лидировали в счете с первых минут встречи, долгое время блокируя любые атаки соперников. Впрочем, к концу второго тайма футболистам СШ №2 удалось «продавить» защиту и с интервалом в несколько минут забить два гола.
 
Первое место и переходящий кубок турнира памяти воина-интернационалиста Александра Зайченко завоевала команда принимающей стороны. На второй позиции разместилась СШ №2, а на третьей – гимназия им. Недведского.
 
Памятными призами и грамотами отмечены лучшие игроки турнира, капитаны команд Даниил Рудник, Олег Галактионов и Захар Михневич. Благодарности за волю и выдержку объявлены и самым юным спортсменам соревнований – Валерию Гурло, Евгению Злотнику и Тимофею Мелешкевичу.
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L N

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