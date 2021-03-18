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В налоговой инспекции новый начальник

На эту должность 15 марта назначена бывший заместитель начальника инспекции Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь по Лунинецкому району – начальник отдела камеральных проверок Светлана Олешкевич.

Светлана Ивановна – опытный налоговик. Начинала со старшего инспектора и прошла практически все ступени карьерной лестницы. Это обстоятельство дает уверенность в том, что и на новой должности она будет демонстрировать лучшие профессиональные качества.

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