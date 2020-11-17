Новости районаПроисшествия

У жителя Лунинецкого района изъяли почти 450 грамм марихуаны

В хозяйственной постройке на придомовой территории 50-летнего жителя одной из деревень района сотрудники по наркоконтролю и противодействию торговле людьми Лунинецкого РОВД обнаружили и изъяли почти 450 гр вещества растительного происхождения, которое по заключению экспертов оказалось марихуаной.

Сельчанин пояснил, что первоначальный продукт искал на полях по всему району, сушил, упаковывал, часть оставлял себе, а остальное раздавал знакомым.

Оперативники установили личность одного из товарищей-потребителей. Им оказался неработающий 30-летний житель соседней деревни, который был задержан по дороге домой. 

Под автомобилем мужчины правоохранители нашли более 150 гр марихуаны в пакете.

Следователями дана правовая оценка действиям фигурантов.

Показать больше
Photo of L N

L N

Похожие статьи

Photo of Лунинчанам предлагают посадить дерево в сквере семейных деревьев

Лунинчанам предлагают посадить дерево в сквере семейных деревьев

Photo of Житель Микашевич вошел в число победителей республиканского тура международной бизнес-игры “Начинающий фермер”

Житель Микашевич вошел в число победителей республиканского тура международной бизнес-игры “Начинающий фермер”

Photo of Очередной прием граждан пройдет в общественной приемной 17 ноября

Очередной прием граждан пройдет в общественной приемной 17 ноября

Photo of Житель Лунинецкого района обвиняется в убийстве знакомого

Житель Лунинецкого района обвиняется в убийстве знакомого

Photo of В Лунинце мужчина попал под поезд

В Лунинце мужчина попал под поезд

Photo of Колл-центры по вопросам информирования пациентов по инфекции COVID-19 работают в Лунинецком районе

Колл-центры по вопросам информирования пациентов по инфекции COVID-19 работают в Лунинецком районе

Кнопка «Наверх»
Закрыть
Закрыть