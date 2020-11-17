У жителя Лунинецкого района изъяли почти 450 грамм марихуаны

В хозяйственной постройке на придомовой территории 50-летнего жителя одной из деревень района сотрудники по наркоконтролю и противодействию торговле людьми Лунинецкого РОВД обнаружили и изъяли почти 450 гр вещества растительного происхождения, которое по заключению экспертов оказалось марихуаной.

Сельчанин пояснил, что первоначальный продукт искал на полях по всему району, сушил, упаковывал, часть оставлял себе, а остальное раздавал знакомым.

Оперативники установили личность одного из товарищей-потребителей. Им оказался неработающий 30-летний житель соседней деревни, который был задержан по дороге домой.

Под автомобилем мужчины правоохранители нашли более 150 гр марихуаны в пакете.

Следователями дана правовая оценка действиям фигурантов.