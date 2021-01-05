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У жителя Микашевич мошенники похитили с карт-счета свыше 7 тысяч рублей

С неприятности начался год для жителя Микашевичей Лунинецкого района. С его банковской карты пропали деньги в сумме свыше 7 тысяч рублей. Мошенники действовали по старой схеме, представившись сотрудниками банка.

Как сообщила официальный представитель УВД Брестского облисполкома Наталья Сахарчук, 4 января в 17.00 в милицию обратился житель Лунинецкого района 1972 года рождения. Потерпевший рассказал, что ему поступил звонок от якобы сотрудника банка, которому он и предоставил сведения карт-счета. 

За прошлый год на территории области произошло 3 124киберпреступления. Половина из них – путем использования мошеннических интернет-ресурсов, внешне схожих с ресурсами банков и торговых площадок, остальные – путем завладения информацией банковских карт.

В очередной раз напоминаем, что сотрудники банка владеют всеми необходимыми данными, поэтому нужно быть бдительными и не озвучивать личную информацию.

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L N

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