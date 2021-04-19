Учащаяся ДШИ стала победительницей областного конкурса “Волшебные смычки”

IV областной конкурс юных исполнителей “Волшебные смычки” прошел в Брестком государственном музыкальном колледже имени Г. Ширмы.

Профессиональное жури, в состав которого вошли педагоги цикловой комиссии “Оркестровые струнно-смычковые инструменты”, целый день слушали выступления конкурсантов со всей области. На победу претендовала и 6-классница Лунинецкой ДШИ Варвара Пеленюк (учитель – Ольга Белоус, концертмейстер – Галина Яскевич). В номинации “Скрипка” в возрастной категории “11-13 лет” учащаяся награждена Дипломом ІІ ступени и памятной медалью.

– Хочется высказать слова искренней благодарности Галине Ивановне – отмечает директор школы. – Она играет с Варей с первого класса и всегда поддерживает воспитанницу на ответственных выступлениях.