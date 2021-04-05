Учащиеся Бродницкой школы присоединились к Неделе леса

В рамках воспитательной работы вместе с Ученики 7 и 8 классов Бродницкой БШ приняли участие в благотворительной акции «Неделя леса-2021».

Как рассказал учитель белорусского языка и литературы Василий Жук, свой вклад в озеленение малой родины внесли Дмитрий Казун, Николай Ванюк, Наталья Трофименко, Дарья Кузьмич, Кирилл Кохович, Дмитрий Кисель, Алексей Коцуба, Егор Невдах. Вместе они аботали вблизи деревни Бродница.

Лесник Николай Павлович подробно объяснил детям, как правильно обращаться с маленькими саженцами сосны. Все дружно и старательно взялись за работу, но самой активной была Дарья Кузьмич. В тот день маленькие деревца появились на площади почти 50 соток. Возвращаясь домой, мальчики и девочки наперебой спрашивали, когда снова можно будет поучаствовать в таком интересном и очень полезном деле.