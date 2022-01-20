Учащиеся в гостях у спасателей (Лунинецкий район)

Активисты районной молодежной общественной организации Белорусский республиканский союз молодежи из ГУ «Лунинецкий государственный политехнический колледж» и «Лунинецкий государственный профессионально технический колледж сельскохозяйственного производства» посетили пожарную аварийно-спасательную часть №1 г. Лунинца.

Для ребят была проведена экскурсия по пожарной части, продемонстрирована стоящая на вооружении техника и аварийно-спасательный инструмент. Всем желающим была дана возможность почувствовать себя в роли спасателя-пожарного, примерить боевую одежду и посидеть в кабине пожарного автомобиля.

Старший инспектор сектора профилактики и взаимодействия с общественностью Лунинецкого районного отдела по чрезвычайным ситуациям Марина Кочура подробно рассказала о деятельности спасателей, о сложившейся ситуации с пожарами в ушедшем 2021 году, отметив, что на территории района было зарегистрировано 72 пожара, 12 человек погибли.

Также студенты побывали в центре оперативного управления, познакомились с диспетчером и попробовали вызвать службу спасения по мобильному телефону.

С целью профилактики возникновения пожаров и гибели людей от них МЧС напоминает: не пренебрегайте правилами пожарной безопасности. Не оставляйте топящиеся печи и электроприборы включенные в сеть без присмотра. Не курите в местах для сна, на балконах и лоджиях. Будьте осторожны с огнем. Установите в жилых помещениях автономный пожарный извещатель. Берегите себя и своих близких!

По информации mchs.gov.by