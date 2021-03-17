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Учащийся лунинецкого колледжа стал призером областного конкурса профессионального мастерства

Областной конкурс профессионального мастерства учащихся и мастеров производственного обучения по профессии “Каменщик” прошел на базе  УО “Брестский государственный профессиональный лицей строителей”. 

Лунинецкий сельскохозяйственный колледж на конкурсе представили мастер производственного обучения Вадим Грудько и учащийся группы №23 Дмитрий Коваленок. В результате состязания они были награждены  Главным управлением Брестского облисполкома похвальным отзывом  и дипломом второй степени соответственно.

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L N

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