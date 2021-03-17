Учащийся лунинецкого колледжа стал призером областного конкурса профессионального мастерства

Областной конкурс профессионального мастерства учащихся и мастеров производственного обучения по профессии “Каменщик” прошел на базе УО “Брестский государственный профессиональный лицей строителей”.

Лунинецкий сельскохозяйственный колледж на конкурсе представили мастер производственного обучения Вадим Грудько и учащийся группы №23 Дмитрий Коваленок. В результате состязания они были награждены Главным управлением Брестского облисполкома похвальным отзывом и дипломом второй степени соответственно.