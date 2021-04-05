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Ученица ДШИ стала победительницей республиканского фестивалля-конкурса “Перазвоны”

VII Республиканский фестиваль-конкурс исполнителей на цимбалах “Перазвоны” прошел в Минске  в гимназии-колледже искусств им. И.О. Ахремчика.

Лунинетчину на соревновании представила ученица 4 класса ДШИ Анастасия Смирнова. Учащаяся выступила в средней возрастной категории в номинации “Цимбалы (соло)” и была награждена Дипломом I степени с присвоением звания “Дипломант”. К конкурсу Анастасию подготовила ее мама и учитель Татьяна Смирнова, концертмейстер Ольга Курилович.

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L N

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