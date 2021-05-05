Учредители районной газеты поздравили коллектив редакции с профессиональным праздником

В День печати в редакции “Лунінецкіх навін” по традиции побывали представители учредителей – председатель райисполкома Александр Пачко и его заместитель Анатолий Захаркевич.

“Вы помогаете людям почувствовать пульс времени, пишете историю Лунинецкого района. По-настоящему талантливый коллектив редакции, коллектив единомышленников, в котором соединяются задор молодых журналистов и опыт умудренных жизнью профессионалов, успешно решает сложные задачи”, – сказано в приветственном послании, которое Александр Николаевич по случаю праздника передал главному редактору Татьяне Войтеховской.

Волнующим стал этот день для ветеранов печати – бывшего оператора электронного набора и верстки газеты Ольги Романович, а также Зинаиды Поляк и Тамары Конопацкой, которые много лет назад в районной типографии верстали газету. Им руководитель района вручил Почетные грамоты районного исполнительного комитета и районного Совета депутатов. Такой же высокой награды удостоена и Тамара Селеня – бывшая линотипистка типографии.