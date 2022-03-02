Угрожал убийством престарелой матери. Прокуратура Лунинецкого района поддержала гособвинение по ранее возбужденному ей уголовному делу

Прокуратура Лунинецкого района возбудила уголовное дело по обвинению местного жителя К. в угрозе убийством по ст.186 Уголовного кодекса Республики Беларусь.

Согласно материалам дела нетрезвый К. в ходе возникшей ссоры со своей престарелой матерью, которая по состоянию здоровья была в беспомощном состоянии, приставил к ее шее нож. При этом высказал угрозы убийством.

Прокурор Лунинецкого района, изучив материалы доследственной проверки территориального РОВД, установил, что женщина находилась в зависимом от сына положении. При таких обстоятельствах прокурор возбудил уголовное дело частно-публичного обвинения в отсутствие заявления потерпевшей.

Справочно. Согласно ч.5 ст.26 Уголовно-процессуального кодекса Республики Беларусь прокурор вправе возбудить уголовное дело частного и частно-публичного обвинения и при отсутствии заявления лица, пострадавшего от преступления, если оно:

затрагивает существенные интересы государства и общества;

совершено в отношении лица, находящегося в служебной или иной зависимости от обвиняемого либо по иным причинам не способного самостоятельно защищать свои права и законные интересы.

После завершения предварительного следствия и передачи материалов уголовного дела в суд его рассмотрение состоялось в выездном судебном заседании в Велутском сельском Доме культуры в присутствии жителей агрогородка Велута.

С учетом представленных государственным обвинителем доказательств суд Лунинецкого района постановил обвинительный приговор. На основании ст.186 Уголовного кодекса Республики Беларусь К. назначено наказание в виде ареста на срок 2 месяца.

Одновременно в отношении К. применены принудительные меры безопасности и лечения от хронического алкоголизма.

Приговор не вступил в законную силу, может быть обжалован и опротестован в апелляционном порядке.

Фото: khersondaily.com

Служба информации прокуратуры Брестской области