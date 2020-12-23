Уклонистов от уплаты штрафов ждет арест

Очередной приговор выслушал 26-летний житель Микашевич, которого обвиняли по статье 418 Уголовного кодекса Республики Беларусь – уклонение от наказания в виде штрафа при возможности его уплатить.

– Еще в 2016 году молодой человек был осужден судом Житковичского района за пьяную езду, – рассказывает прокурор Сергей Горошко. – Фигуранту уголовного дела ограничили свободу без направления в учреждение открытого типа на срок 8 месяцев, лишили права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами на 5 лет, и дали штраф в размере 170 базовых величин в сумме 3 тысячи 570 рублей. Положенный срок мужчина отбыл, а вот дополнительные наказания – запрет на вождение и уплата суммы в 3 тысячи 212 рублей 14 копеек – увы, нет.

Свою вину в инкриминируемом деянии горожанин признал полностью. Он подтвердил, что действительно при провозглашении приговора ему разъяснили порядок и срок уплаты штрафа. Более того, предупредили об уголовной ответственности по статье 418 УК Республики Беларусь. Однако выполнять постановление приговора мужчина не собирался. В марте этого года он уволился с последнего места работы, где велись вычеты из зарплаты в счет погашения задолженности. Мер для официального трудоустройства молодой человек не предпринимал, для постановки на учет в качестве безработного тоже не обращался.

В сентябре сотрудники отдела принудительного исполнения предупредили штрафника о необходимости погашать долг и уголовном наказании за дальнейшее уклонение. К сожалению, должного эффекта эта работа не возымела.

Суд признал жителя Микашевич виновным и назначил ему наказание в виде ареста на срок 2 месяца с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, со штрафом в сумме 3 тысячи 212 рублей 14 копеек. Меру пресечения в отношении горожанина изменили с подписки о невыезде на заключение под стражу. Исполнили ее прямо в зале суда. Приговор вступил в законную силу.

Добавлю, что всего в 2020 году было возбуждено 6 уголовных дел по аналогичной статье, два из них рассмотрено, одно – направлено в суд. Так, в неприятную историю попал еще один житель Лунинецкого района. Мужчину тоже осудили за езду в нетрезвом виде. Перебивался неофициальными заработками, штраф в сумму почти 4 тысячи 700 рублей добровольно не платил. Как итог – арест на 3 месяца. Подчеркну, что санкцией статьи 418 не предусмотрено альтернативного вида наказания. Поэтому лучше предпринимать все действия, чтобы рассчитаться с уголовными штрафами своевременно и не допускать новых судебных разбирательств.