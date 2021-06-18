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Установлен житель Лунинецкого района, который призывал начать войну с милицией

Сотрудники брестского управления ГУСБ МВД установили 38-летнего жителя Лунинецкого района, который в телеграмм-канале призывал граждан к началу применения насилия и ведения «партизанской войны» в отношении сотрудников милиции на территории района.

Сам «воитель» в спешке покинул территорию Республики Беларусь и в данный момент находится за ее пределами.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело за разжигание расовой, национальной, религиозной и иной социальной вражды или розни.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы до пяти лет. 

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L N

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