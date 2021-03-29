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Установлены причины пожара в общежитии в Микашевичах

14 февраля в 12.08 поступило сообщение о задымлении в жилом блоке общежития по улице Первомайская. В результате пожара огнем была повреждена мебель в детской комнате и закопчены стены, потолки и имущество в жилом блоке. Пострадавших нет.
 
Как рассказала старший инспектор СПиВО Лунинецкого РОЧС Марина Кочура, в ходе расследования обстоятельств пожара, установлено, что причиной пожара послужили большие переходные сопротивления с последующим нагревом электрической изоляции участка электропроводки и возгоранием горючих материалов розетки, в которую были подключены ноутбук и модем.
 
МЧС напоминает:
  • следите за состоянием электропроводки;
  • не используйте неисправные электроприборы;
  • не оставляйте без присмотра включенные в сеть электробытовые приборы;
  • не перегружайте розетки;
Берегите себя и своих близких!
 
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L N

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