Установлены причины пожара в общежитии в Микашевичах

14 февраля в 12.08 поступило сообщение о задымлении в жилом блоке общежития по улице Первомайская. В результате пожара огнем была повреждена мебель в детской комнате и закопчены стены, потолки и имущество в жилом блоке. Пострадавших нет.

Как рассказала старший инспектор СПиВО Лунинецкого РОЧС Марина Кочура, в ходе расследования обстоятельств пожара, установлено, что причиной пожара послужили большие переходные сопротивления с последующим нагревом электрической изоляции участка электропроводки и возгоранием горючих материалов розетки, в которую были подключены ноутбук и модем.

МЧС напоминает:

следите за состоянием электропроводки;

не используйте неисправные электроприборы;

не оставляйте без присмотра включенные в сеть электробытовые приборы;

не перегружайте розетки;

Берегите себя и своих близких!