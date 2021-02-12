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Установлены причины пожара в здании автошколы в Микашевичах

Напоминаем, 21 ноября в 6 часов 50 минут диспетчеру центра оперативного управления Лунинецкого РОЧС поступило сообщение о пожаре в здании ДОСААФа в Микашевичах.
 
В результате пожара огнем была повреждена кровля на площади 15 м2, перекрытие на площади 80 м2, внутренняя отделка кабинетов, уничтожено имущество и документы в кабинете мастеров. К счастью обошлось без пострадавших.
 
В ходе проведения проверки по факту пожара была установлена его причина – аварийный режим работы электропроводки.
 
МЧС напоминает:
  • соблюдайте правила пожарной безопасности дома и на своих рабочих местах;
  • следите за состоянием электропроводки;
  • не используйте неисправные электроприборы;
  • не оставляйте без присмотра включенные в сеть электробытовые приборы;
  • не перегружайте розетки;
Берегите себя и своих близких!
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L N

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