Установлены причины пожара в здании автошколы в Микашевичах

Напоминаем , 21 ноября в 6 часов 50 минут диспетчеру центра оперативного управления Лунинецкого РОЧС поступило сообщение о пожаре в здании ДОСААФа в Микашевичах.

В результате пожара огнем была повреждена кровля на площади 15 м2, перекрытие на площади 80 м2, внутренняя отделка кабинетов, уничтожено имущество и документы в кабинете мастеров. К счастью обошлось без пострадавших.

В ходе проведения проверки по факту пожара была установлена его причина – аварийный режим работы электропроводки.

МЧС напоминает:

соблюдайте правила пожарной безопасности дома и на своих рабочих местах;

следите за состоянием электропроводки;

не используйте неисправные электроприборы;

не оставляйте без присмотра включенные в сеть электробытовые приборы;

не перегружайте розетки;

Берегите себя и своих близких!