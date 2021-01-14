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Утвержден график выезда нотариуса  в агрогородки Лунинецкого района для оказания нотариальных услуг

Приём граждан нотариусом осуществляется преимущественно по заявительному принципу. Это означает, что жители агрогородков и прилегающих к ним территорий могут обратиться к нотариусу за совершением любого нотариального действия, оформления договоров отчуждения имущества, доверенностей, копий документов, подлинности подписи на документе и прочих услуг, непосредственно по месту жительства, не выезжая в районный центр.

Так, нотариусы проведут приемы: 14 января – в Дятловичском сельисполкоме, 15 января – в Бостынском, 21 января – в Городокском. Время приема с 11.00 до 15.00.

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L N

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