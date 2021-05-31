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В Больших Чучевичах прошли районные соревнования «Лесоруб-2021»

Фото: Лунинецкий лесхоз

Мероприятие прошло на стадионе Чучевичской школы, а также непосредственно в лесу на территории Борского лесничества.

Участники показали свой профессионализм в валке дерева, замене цепи, точной раскряжевке и комбинированным резом, а также обрезке сучьев.

По итогам соревнований первое место завоевал Виктор Богук (Ситницкое лесничество). Серебро у Игоря Урбановича (Красновольское лесничество), бронза – Виктора Ильючика (Богдановское лесничество).

В командном зачете лучшими стали лесорубы из Лунинского лесничества. Второе место у команды Боровиковского лесничества, третье – Чучевичского.

 

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