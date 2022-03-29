В Бостынской СШ прошёл турнир по волейболу памяти воина-интернационалиста Івана Зылевича (Лунинецкий район)

На базе ГУО «Бостынская средняя школа» прошел ежегодный турнир по волейболу памяти воина-интернационалиста Івана Зылевича .

Организаторами турнира выступили РО ОО «БСВВА», ГУО » Бостынская СШ», ДОСААФ и Лунинецкий ОРВК. В течение нескольких часов учащиеся 4-х школ соревновались и боролись за победу. Для всех была проведена увлекательная экскурсия во вновь открывшемся музее.

По результатам соревнования победитель и призеры турнира были награждены кубками, грамотами и сладкими призами.