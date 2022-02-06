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В Брестской области кислородных точек достаточно при любой нагрузке на стационары

06.02.2022
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Количество кислородных точек в стационарных учреждениях здравоохранения Брестской области увеличилось с начала пандемии в 3,5 раза, сообщил на итоговой коллегии начальник главного управления по здравоохранению облисполкома Виктор Михаловский,

“В первую волну COVID-19 у нас было 980 кислородных точек, сейчас 3462. И в течение трех-четырех месяцев мы дополнительно введем еще более 500 точек. Таким образом, практически в четыре раза увеличим их количество. Этого будет полностью достаточно при любой нагрузке на стационары, чтобы оказать помощь населению области”, – отметил начальник облздрава.

Новые точки кислородной поддержки после модернизации систем кислородоснабжения в этом году появятся в Брестской областной клинической больнице, Брестской ЦГБ, Барановичской городской больнице №2, Березовской, Ивацевичской и Столинской ЦРБ. В прошлом году такая работа проведена в Брестской городской больнице №1, Барановичской городской и Пинской центральной больницах. Кроме того, на выделенные в декабре 2021 года из резервного фонда облисполкома Br1,2 млн в учреждения здравоохранения дополнительно закуплены 15 аппаратов искусственной вентиляции легких и 12 кислородных концентраторов. В Лунинецком районе открыто новое инфекционное отделение больницы

В области с 23 января началась новая волна заболеваемости COVID-19. “По тому, как начинается пятая волна, мы видим, что потребление кислорода уменьшается. Если раньше люди поступали более тяжелые, надо было 10-15 л кислорода в минуту, то сейчас – до 5-7 л, то есть объем поражения легочной ткани при омикроне уменьшается. И если у человека есть какая-то патология, мы не знаем, как себя омикрон поведет, и никто не даст гарантии, что заболевание легко пройдет”, – сказал Виктор Михаловский.

По его словам, в стационары сейчас главным образом поступают пациенты с пневмониями, у которых поражение легких превышает 10-15%. При этом он обратил внимание на омоложение коронавируса. Если в первую волну в основном болели люди старше 60 лет, то сейчас молодежь и даже дети. Поэтому актуален вопрос вакцинации. Для ее проведения в области созданы все необходимые условия: обеспечено достаточное количество вакцин, организована работа прививочных пунктов.

На 3 февраля в целом по области вакцинировано 60,6% населения (в среднем по республике 58,8%), привито примерно 8% детей. Половина взрослого населения привита двумя компонентами вакцины. Активнее других прививаются жители Кобринского (63,9%), Барановичского (61,4%), Жабинковского (61,3%) и Ляховичского (61,3%) районов. Недостаточными темпами идет вакцинация в Ганцвичском районе (51,8%).

“Мы увидели, что заболеваемость пациентов, которые нуждаются в госпитализации, меньше еще и потому, что появилась прослойка. Вирус приходит к человеку уже иммунизированному, который имеет антитела и может сам справиться без нашей помощи. Понятно, если есть какая-то хроническая патология, своих резервных сил человеку недостаточно, здесь придем на помощь мы, медики”, – подытожил руководитель облздрава.

belta.by

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