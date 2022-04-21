В Брестской области сезон заготовки березового сока продлился месяц. В Лунинецком районе заготовили 790 тонн

В Брестской области в этом году сезон заготовки березового сока продлился месяц, сообщил заместитель руководителя по идеологической работе Брестского государственного производственного лесохозяйственного объединения Илья Шпак.

Сокодвижение началось сначала в южных районах Брестской области. Первые партии березовика лесхозы начали продавать людям 21 марта. Немного позже в работу включились северные районы. «Сезон сбора уже закончился. Мы заготовили около 3370 т березового сока. Населению реализовали почти 600 т, остальное отправили на перерабатывающие предприятия», — рассказал Илья Шпак. Больше всего в регионе сока собрали в Ганцевичском лесхозе — почти 1 тыс. т. В Лунинецком заготовили около 790 т, в Пинском — более 660 т.

Природный напиток лесхозы поставляли на консервные заводы в Малорите, Ляховичах, Гродно, Клецке и других городах Беларуси.

«В начале сезона был ажиотаж на сок. Хватило его всем. Заготовка длилась достаточно долго — практически месяц. Хотя, как правило, максимально сезон у нас обычно длится три недели», — отметил собеседник.

Березовик можно заготавливать и самостоятельно. Для этого нужно получить разрешение в лесничестве. За незаконную заготовку сока грозит административное наказание. В Брестской области этой весной по ч.1 ст.16.19 КоАП оштрафовали девять человек.

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