В чернику – без запрета. В Лунинецком лесхозе сняли запрет на посещение лесов

Как сообщили в Лунинецком лесхозе, в связи с установившимся 1 классом пожарной опасности с 02.07.2021 года снят запрет на посещение лесов.

Сотрудники лесхоза и природоохранных служб просят соблюдать порядок при посещении лесов, не разводить костры и не выбрасывать мусор. Помните, что работают мобильные фотоловушки: за нарушение правил можно заработать административное наказание.

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