В деревне Лутовень автомобиль сбил пешехода (Лунинецкий район)

10 марта около 08:30 часов 54-летний житель Лунинецкого района управлял автомобилем «RENAULT CLIO», двигаясь по улице Привокзальной деревни Лутовень Лунинецкого района, не выбрал безопасную скорость движения, в результате чего совершил наезд на 65-летнего пешехода, который двигался по правому краю проезжей части, при этом вел в руках справа от себя велосипед.

В результате ДТП пешеход с травмами госпитализирован. Проводится проверка.