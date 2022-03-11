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В деревне Лутовень автомобиль сбил пешехода (Лунинецкий район)

11.03.2022
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10 марта около 08:30 часов 54-летний житель Лунинецкого района управлял автомобилем «RENAULT CLIO», двигаясь по улице Привокзальной деревни Лутовень Лунинецкого района, не выбрал безопасную скорость движения, в результате чего совершил наезд на 65-летнего пешехода, который двигался по правому краю проезжей части, при этом вел в руках справа от себя велосипед.

В результате ДТП пешеход с травмами госпитализирован. Проводится проверка.

 

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