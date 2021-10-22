В Дребске горел дом, хозяин погиб

21 октября в 19.52 на пульт диспетчера Лунинецкого РОЧС поступило сообщение о пожаре в жилом доме в деревне Дребск. По прибытии к месту вызова первых подразделений дом был полностью охвачен огнем, местонахождение людей неизвестно.

В 20.24 в комнате на кровати спасатели обнаружили погибшего хозяина 1965 г.р. Причина пожара, в результате которого повреждены кровля, перекрытие, стены и имущество, устанавливается.



Уважаемые граждане, будьте осторожны с огнем, не курите в постели, не разводите костры вблизи строений и в ветреную погоду, не оставляйте отопительные приборы без присмотра, установите в жилых комнатах автономный пожарный извещатель.