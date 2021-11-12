В ГАИ Лунинца рассказали, где усилят надзор 12-14 ноября  

С 12 по 14 ноября 2021 года Госавтоинспекция усилит надзор за дорожным движением в сельской местности.

По словам начальника отделения ГАИ РОВД Сергея Антоновича, в 2021 году на территории Брестской области произошло 328 дорожных аварий, в которых 66 человек погибли и 337 – травмированы. Из них 33 аварии зарегистрировано на территории сельских населенных пунктов, в результате которых 7 человек погибли, 30 – получили травмы, в 6 ДТП виновниками явились нетрезвые водители. На Лунинетчине в этом году в 10 ДТП (в 2020-м – 14) погибли 3 человека, телесные повреждения получили 10.

С целью предупреждения ДТП в сельской местности маршруты патрулирования инспекторов ГАИ будут приближены к нерегулируемым пешеходным переходам и учреждениям образования, а также автодорогам с интенсивным пешеходным и велосипедным движением.

В ходе несения службы правоохранители уделят особое внимание пресечению фактов управления транспортными средствами водителями в состоянии опьянения и не имеющими права управления.