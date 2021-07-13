На Лунинетчине началась массовая уборка зерновых

После молебна и официальной части присутствующие стали свидетелями красивого старинного обряда: женщины в национальных костюмах сжимали первый сноп – символ будущего урожая. Чтобы работа продолжалась, сбор урожая сопровождался песней.

Поздравить земледельцев приехали представители районной вертикали власти, областного и районного профсоюза работников АПК, работники сельхозпредприятия.

– Издавна говорят, что хлеб – это богатство семьи и страны. Поэтому, отработав на полях и собрав урожай, мы можем заявить о себе и показать, что сами в силах себя накормить, одеть и обуть, – отметил председатель райисполкома Александр Пачко . – Желаю вам, хлеборобы, счастья, удачи, хорошей погоды.