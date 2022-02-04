В Лунинце банковский работник предотвратил мошенничество

Все чаще мошенники для получения доступа к персональным данным, реквизитам банковских платежных карточек, паролям и другой конфиденциальной информации используют методы «социальной инженерии»: не взламывают устройства, а выманивают нужную информацию, используя эмоции человека.

Как рассказал заместитель начальника РОВД – начальник криминальной милиции Павел Павлович, в 2021 году на Лунинетчине возбуждено 56 уголовных дел по линии противодействия киберпреступности. Общая сумма причиненного ущерба составила 41 905 рублей. В ходе анализа установлено, что потерпевшими были граждане в возрасте от 19 до 76 лет. Причем, большинство – не пожилые люди, которые не в полной мере владеют знаниями о базовых принципах цифровой грамотности, а наоборот лица среднего возраста, которые активно пользуются всеми благами различных Интернет-ресурсов. В их числе – бухгалтера, программисты, ведущие специалисты на предприятиях, педагоги, медицинские работники и другие.

– Сотрудники РОВД регулярно выступают в трудовых коллективах, учреждениях образования, где освещаются вопросы, касающиеся кибербезопасности, а также мер уголовной и административной ответственности за преступления и правонарушения в сфере высоких технологий, – рассказывает Павел Николаевич. – Работаем со всеми категориями граждан, используя при этом многочисленные способы распространения профилактической информации на различных ресурсах. Однако, несмотря на это, с начала года с заявлениями в наш отдел уже обратились 9 человек. Так, на удочку мошенников попались три жителя г. Микашевичи, которые продавали свой товар на «Куфаре». С ними через «Viber» и «WatsApp» связывались злоумышленники и представлялись потенциальными покупателями. Во всех трех случаях для проверки поступления перевода мошенник направил им ссылки на фишинговые сайты. Потерпевшие, ничего не подозревая, переходили по предоставленным ссылкам и вводили реквизиты своих банковских платежных карт, в том числе и CVV-код! В итоге с их счетов было списано 690 рублей. По другому сценарию мошенники пытались обмануть жителя г. Лунинца, которого убедили в том, что ему необходимо оформить кредит на сумму 8600 рублей. Обратившись в отделение МТБ-банка, благодаря бдительности сотрудницы Людмилы Данилевич (на снимке), удалось предотвратить злой умысел мошенников и уберечь лунинчанина от внушительных финансовых проблем. Руководство отдела отметило работницу с вручением денежной премии, которую она планирует потратить на благотворительность. Еще одного потерпевшего обманули по такому сценарию: «взломали» страницу в социальной сети «Вконтакте» и произвели рассылку всем «друзьям» с просьбой дать в долг 200 рублей, или «сколько можешь». Нашелся добрейшей души человек, который перевел на карту злоумышленника 50 рублей.

При «безналичном» воровстве вернуть деньги непросто. Во-первых, если человек сам сообщил неизвестным лицам данные банков-ской карты или другую секретную информацию, случай не является страховым, то есть банк не компенсирует похищенную сумму. А взыскать деньги с вора, даже если его найти, песня, за редким исключением, долгая. Сто лет назад говорили: болтун – находка для шпиона. Теперь скажем – для мошенника.

Елена ДАНИЛОВИЧ.