В Лунинце горела баня

С начала 2021 года на территории Лунинецкого района зарегистрировано 53 пожара.

По сравнению с аналогичным периодом 2020 года, количество пожаров увеличилось на 10. Именно столько пожаров произошло по причине нарушения правил эксплуатации и устройства печей, теплогенерирующих агрегатов.

Один из пожаров предположительно случившийся по данной причине произошел на днях, 6 октября в Лунинце в частной кирпичной бане. Огнем повреждена кровля, стены, перекрытие и имущество внутри. К счастью никто не пострадал.

В связи с наступлением отопительного сезона, Лунинецкий районный отдел по чрезвычайным ситуациям напоминает о соблюдении основных правил пожарной безопасности:

– не допускать использования источников огня малолетними детьми;

– пол из горючего материала перед топочным отверстием, должен быть защищен негорючим листовым или плитным материалом;

– при эксплуатации печи не располагать на ней, или вблизи горючие материалы;

– не осуществлять топку без присмотра;

– не допускать перекаливания печи;

– не осуществлять топку с открытыми дверцами;

– ежегодно перед отопительным сезоном производить чистку дымовых каналов.

Берегите себя и свое имущество!