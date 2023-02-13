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В Лунинце и Микашевичах запланированы новые кварталы жилой застройки

13.02.2023
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В Лунинецком районе за 2022 год введено в эксплуатацию 23,9 тысяч квадратных метров жилья. Кроме строительства индивидуальных домов, согласно Государственной программы «Строительство жилья на 2021-2025 годы», с господдержкой возведены три многоэтажных дома по улице Чапаева в Лунинце и 72-квартирный дом по улице Ф. Скорины в Микашевичах. Отметим, что многодетными семьями построено 7 индивидуальных домов и 66 квартир.

На 2023 год планируется строительство 72-х и 40-квартирных домов в райцентре и 36-квартирного в Микашевичах. Проектируется новый квартал многоквартирной застройки в северо-восточной части Лунинца. Там в перспективе запланировано возведение 17 многоквартирных домов.

Для индивидуальной застройки уже разработаны очередные кварталы. В Лунинце выделено 49 гектаров, эта площадь рассчитана на 241 участок, в Микашевичах отведено 30 гектаров под 162 участка. В сельской местности люди тоже планомерно строят индивидуальные дома. В сельской местности люди тоже планомерно строят индивидуальные дома.

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