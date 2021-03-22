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В Лунинце инспекторы природоохраны изъяли у предпринимателя 12 км сетей

В Лунинце инспекторы природоохраны выявили у продавца детских игрушек браконьерский арсенал, сообщил БЕЛТА заместитель начальника Брестской областной инспекции охраны животного и растительного мира Сергей Мычко.

В первый день нерестового ограничения на лов рыбы работники Микашевичской инспекции проводили профилактическое мероприятие. Во время мониторинга рынка в райцентре у индивидуального предпринимателя, торгующего детскими игрушками, инспекторы выявили 252 ставные сети общей протяженностью более 12 км.

В отношении ИП начат административный процесс по ст.16.26 (незаконные изготовление, приобретение, хранение или сбыт орудий добычи рыбы и других водных животных) КоАП. Предпринимателю грозит штраф до 200 базовых величин (1 БВ сейчас Br29).

С начала этого года, еще до нереста, в Брестской области госинспекторы выявили и пресекли 123 правонарушения природоохранного законодательства. В восьми случаях материалы дел в отношении браконьеров переданы в правоохранительные органы для дачи правовой оценки.

В связи с нерестом рыбы в Брестской и Гомельской областях с 20 марта по 18 мая введены ограничения по способам и орудиям лова. Рыбачить разрешено только одной удочкой с одним крючком или одним спиннингом, оснащенным искусственной приманкой с одним крючком, в светлое время суток с берега (без захода в воду). Применение любых других орудий или способов лова в период запрета квалифицируется как нарушение и влечет штраф. А за каждую незаконно добытую особь рыбы нарушителю придется возместить вред, нанесенный природе, в тройном размере.

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