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В Лунинце мужчина бросил ребенка с балкона – возбуждено уголовное дело

В Лунинце возбуждено уголовное дело в отношении мужчины, который бросил ребенка с балкона, сообщили БЕЛТА в Следственном комитете.

По данным следствия, вечером 9 мая из учреждения здравоохранения поступило сообщение о доставлении на излечение четырехлетнего мальчика. На место происшествия выбыла следственно-оперативная группа.

“Установлено, что ночью 8 мая мать оставила ребенка с 44-летним знакомым по месту его жительства, чтобы пойти в гости. Мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения бросил ребенка с балкона квартиры, расположенной на втором этаже. Мальчика вблизи дома обнаружили соседи”, – рассказали в ведомстве.

Лунинецким РОСК в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.149 (умышленное причинение менее тяжкого телесного повреждения) УК.

Проводятся неотложные следственные действия. В ходе допроса подозреваемый пояснил, что был пьян и не может назвать причину своего поступка.

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