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В Лунинце мужчина попал под поезд

По информации МВД, за выходные в Беларуси под поезда попали три человека, выжил только один мужчина. 

На станции Лунинец во время комплектации грузового состава под вагон попал местный житель 1971 г.р. В результате происшествия, которое случилось 14 ноября около полуночи, мужчина лишился правой голени и левой стопы.

Правоохранители напоминают:

– пешеходы должны переходить железнодорожные пути только в установленных местах, пользуясь при этом пешеходными мостами, тоннелями, переездами;

– перед переходом пути по пешеходному настилу необходимо убедится в отсутствии движущегося поезда, локомотива или вагонов;

– при приближении поезда, локомотива или вагонов следует остановиться, пропустить их и, убедившись в отсутствии движущегося подвижного состава по соседним путям, продолжить переход.

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L N

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