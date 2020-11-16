В Лунинце мужчина попал под поезд

По информации МВД, за выходные в Беларуси под поезда попали три человека, выжил только один мужчина.

На станции Лунинец во время комплектации грузового состава под вагон попал местный житель 1971 г.р. В результате происшествия, которое случилось 14 ноября около полуночи, мужчина лишился правой голени и левой стопы.

Правоохранители напоминают:

– пешеходы должны переходить железнодорожные пути только в установленных местах, пользуясь при этом пешеходными мостами, тоннелями, переездами;

– перед переходом пути по пешеходному настилу необходимо убедится в отсутствии движущегося поезда, локомотива или вагонов;

– при приближении поезда, локомотива или вагонов следует остановиться, пропустить их и, убедившись в отсутствии движущегося подвижного состава по соседним путям, продолжить переход.