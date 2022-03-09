В Лунинце на некоторых улицах временно отключат свет 10 марта

Лунинецкий район электрических сетей сообщает, что в связи с производством работ по замене провода на линии электропередач будет отключена электроэнергия в г.Лунинец ул.Юбилейная 1-17, пер.Невского 1-26 в период времени с 09.00 до 12.00 10.03.2022.

А также в связи с производством работ по обрезке веток деревьев будет отключена электроэнергия в г.Лунинец ул.Богушевича 1-22,Чапаева 72 в период времени с 13.00 до 16.00 10.03.2022.

Приносим свои извинения за временные неудобства.