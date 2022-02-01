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В Лунинце отключат электроэнергию: где. когда и почему

01.02.2022
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Лунинецкий район электрических сетей сообщает, что в связи с производством ремонтных работ на линии электропередач будет отключена электроэнергия в г.Лунинец Трошина (1-69), Гагарина(102-193), Высокая, Садовая, Сухого (1-56), Кобринская, Каленковича, Брестская (1-54), Паньковой (3А-49), Крайняя, 9 Мая; пер.Высокий, Крайний, Бригадный, Любимова, Революционная (44-46), Гастелло, Винокурова (29-44), пер.Колхозный, Ровенская ( 2-38), Лермонтова, Невского , Есенина (16-36), Южная, Красноармейская (36-93), Тургенева, Комсомольская (26-32), Березина, Тихая,16, пер. Южный, Ровенский, Комсомольский, Тихий,4 Сельская (21-68) Маяковского, Я.Купалы, Заслонова, Горького (24-42), пер. Огородний, Горького, Молодежная,    Сенная (17-30), Луговая, Коммунистическая, Клещева, ул.Любимова , пер. Трошина, Юбилейная, Юбилейный в период времени с 10.00 до 15.00 02.02.2022.

Приносим свои извинения за временные неудобства. Также сообщаем, что информация о планируемых отключениях электроэнергии размещается на официальном сайте РУП “Брестэнерго”.

 

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