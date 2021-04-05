В Лунинце открылась АРТ-студия

Первая встреча его участников прошла в атмосфере искренней дружбы.

Сотрудники магазина «Максалина» сделали все, чтобы помещение выглядело по-праздничному красивым и уютным. Сначала мальчикам и девочкам показали мультипликационную видеопрезентацию, специально созданную для них автором этих строк и координатором проекта Валерием Павлюкевичем. Участники познакомились с волонтерами-преподавателями: Ирина Полуян будет учить лепке, а Сергей Карпукович – фотографии. Также определили группу из 10 детишек для первого занятия в студии. Состоится оно 7 апреля.

Как и положено, на праздник пришли гости с подарками. Много теплых слов услышали от директора УП «Еврорейс» Геннадия Конопацкого, настоятелей: храма в честь иконы Божией Матери «Взыскание погибших» в г. Лунинце –протоиерея Сергия Кришталя и Свято-Троицкой церкви д. Вичин – иерея Василия Мартынова. Очень приятно, что они являются участниками многочисленных мероприятий, проводимых в нашем отделении и районной организации Белорусского общества инвалидов. Еще один партнер проекта, директор центральной библиотечной системы района Елена Кишкевич вручила самым маленьким участникам встречи раскраски.

Елена ЛАВРЕНЧУК, заведующая отделением дневного пребывания для инвалидов и сопроводительного проживания ТЦСОН г. Лунинца.