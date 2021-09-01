В Лунинце принято первое заявление на выдачу биометрических документов

С 1 сентября в стране появилось 8 новых видов документов, содержащих биометрические данные, среди них служебные и дипломатические биометрические документы, а также ID-карта для удостоверения личности владельца только на территории Беларуси. Биометрические паспорта понадобятся исключительно для выезда за границу. Сроки оформления биометрических документов – от 5 до 15 дней.

В районном отделении по гражданству и миграции с утра было спокойно.

– Здравствуйте, можно обменять паспорт?

– Вам биометрическую ID-карту или привычный бумажный? – вопрос, оказалось, совершенно никого не застал в врасплох. Видно было, что здесь готовились к этому.

По словам начальника отделения Анатолия Молчала, сотрудники заранее прошли обучение, поэтому проблем с приемом заявлений быть не должно. Тем более, если для белорусов есть выбор (новые биометрические документы или старые), то для тех, кто получает вид на жительство, он может быть только нового образца.

Как оказалочь, чтобы получить ID-карту и биометрический паспорт, гражданину не требуется предоставлять никаких дополнительных документов, кроме действующего паспорта, — фото, отпечатки пальцев и проверку необходимой информации проводят на месте.

– Прежде чем оформлять заявление, вам необходимо оплатить госпошлину. Сделать это можно в сберкассе, на почте или в системе ЕРИП.

Выбираю последний вариант. С телефона в системе “Расчет” ЕРИП быстро нахожу: МВД – Гражданство и миграция – Для граждан Беларуси – Брестская область – Лунинец – Выдача и обмен ID-карты. В открывшемся окне ввожу идентификационный номер паспорта (14 знаков), система называет мои имя и отчество и выставляет сумму к оплате – 43,50 (на сегодняшний день сумма госпошлины составляет 1,5 БВ). Подтверждение платежа проходит моментально, а квитанцию распечатывать нет необходимости.

Также быстро прошла оплата за биометрический паспорт. Здесь сумма составила 58 рублей (2БВ). Путь выбора информации прежний, только вместо Выдача и обмен ID-карты выбираем Выдача/обмен био. паспорта.

Кстати, для пенсионеров, инвалидов 1 и 2 групп сумма платежа ниже на 0,5 БВ. В ЕРИП для них предусмотрены соответствующие строки (с указанием – льгот).

Оплата на руках. Пора приступать к оформлению.

В специальном кабинете оборудованы два рабочих места, на каждом из них установлены камеры для фотографирования, сканер для отпечатков пальцев и планшет для электронной подписи. Перенос информации из старого паспорта и сверка с базой МВД происходит быстро.

– Смотрите, пожалуйста, на экран. Ваше лицо должно поместиться в зеленый овал, “умная” камера подстроится сама, постарайтесь не шевелиться, – инструктирует специалист Ирина Бохонко.

Мгновение и на экране фото. Вроде все нормально, но специалист одергивает:

– Нужно перефотографироваться. Компьютер увидел красные глаза.

Повторяем тоже, что делали раньше. Еще попытка и машина дает добро. По такому же алгоритму оставляю на сканере отпечатки пальцев, расписываюсь как обычной жизни, только на планшете.

Еще немного и мне дают заполненное заявление. Мне остается только проверить внесенную информацию и подтвердить собственноручной подписью.

Еще немного и у меня на руках отрывной талон. Именно по нему выдадут документы, после того, как они будут готовы. Стандартный срок – 15 дней.

Вот и все. Просто, быстро. А главное – комфортно, поскольку не пришлось искать никакие документы, справки, делать фотографии.

Первое заявление на биометрические документы на Лунинетчине принято. По желанию заявителя об их готовности напомнит эсэмэска либо информация поступит в зарегистрированный личный кабинет на сайте МВД.

С успешным почином, сотрудники отделения по гражданству и миграции!