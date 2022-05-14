В Лунинце приём граждан проведёт член Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь Григорий Протосовицкий

18 мая с 13.00 до 15.30 часов УО «Лунинецкий государственный профессионально-технический колледж сельскохозяйственного производства» (г. Лунинец, ул. Чапаева, д. 56) проведет встречу с трудовым коллективом, личный прием граждан и представителей юридических лиц член Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь Протосовицкий Григорий Васильевич.

Предварительная запись по телефону (801647) 23038 с 8.00 до 12.00 часов.