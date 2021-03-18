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В Лунинце прошло занятие по ведению воинского учета

Занятие с должностными лицами организаций, предприятий и учреждений, ответственными за военно-учетную работу прошло в ГДК.

Военный комиссар Лунинецкого и Ганцевичского районов Владимир Коховец рассказал о порядке ведения воинского учета, особый акцент сделал на допускаемых ошибках. На практических примерах участники разобрали как грамотно и правильно наладить работу на местах. Также Владимир Павлович ответил на вопросы специалистов.

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L N

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