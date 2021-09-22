В Лунинце провел прием граждан член Совета Республики Сергей Рачков

Поделиться своими проблемами с председателем Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь по международным делам и национальной безопасности пришли несколько человек.

Так, прозвучали просьбы о сносе деревьев с территории кладбища в деревне Лахва, возможности использования электроэнергии в целях отопления и горячего водоснабжения дома по улице Дружной в Лунинце, содействия в трудоустройстве, юридической помощи по правоустанавливающим документам на земельный участок, получения земли для ведения фермерского хозяйства. Во всех вопросах Сергей Анатольевич разбирался детально. Отдельные проблемы взяты на контроль, по ним будут даны соответствующие поручения.

Кстати, возможностью пообщаться с сенатором из Минска приехал и житель Петриковского района. Он сразу оговорился, что непростая жизненная ситуация лежит непосредственно в рамках компетенции Сергея Рачкова. Это потребовало определенной конфиденциальности, поэтому прозвучало заверение решить проблему в частном порядке.

В конце приема Сергей Анатольевич подчеркнул, что услышанные вопросы не были для него новинкой:

– Все озвученные проблемы житейские – благоустройство, землеустройство… Мы с коллегами сегодня провели массовый прием граждан по всей Брестчине, чтобы узнать, что волнует наших людей. Отрадно было услышать не только критику в адрес тех или иных служб, но и конкретные предложения. Безусловно, иногда эмоции бьют через край, но всегда важно найти общий язык. Нам это удалось! Главное, чтобы все было в рамках закона и справедливости.